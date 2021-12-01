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В ОЖД дали прогноз по срокам запуска электричек в Сертолово и Кудрово

Проект по запуску электричек в Сертолово находится в заключительной стадии.Строительство и монтажные работы начнут уже в следующем году. Об этом рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, пишет «Деловой Петербург».

Shutterstock.com

Он объяснил, что электрички по данному направлению запустят, если будет достаточно инвестиций. А вот на счет Кудрово все сложнее — по этому направлению есть еще нерешенные вопросы. Основной и главной проблемой остается электрификация путей.

«Очевидно, что существующие железнодорожные пути сегодня не способны перевозить тот пассажиропоток, который прогнозируется. Поэтому сейчас совместно с властями города и области решаем, как мы будем двигаться в этом направлении. Там за Кудрово еще находится Оккервиль, также за КАД планируется строительство нового массива, поэтому планов много, но по срокам сейчас сложно сказать», — отметил Виктор Голомолзин.

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