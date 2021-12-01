В Ленобласти нашли нелегальный каток. Такое вообще возможно? Да — и вот почему

Нелегальный каток нашли на территории природного заказника «Озеро Щучье», который располагается на территории поселка Комарово, в трех километрах к северу от одноименной железнодорожной платформы. Все происходящее в заказнике должно соблюдать требования Федерального закона от 14 марта 1995 года №33 «Об особо охраняемых природных территориях». Появление несогласованного катка здесь — это несоблюдение установленного режима особой охраны, отмечают в прокуратуре Петербурга.

Наказание за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях прописано в Административном кодексе РФ. Физическим лицам грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностным — от 15 до 20 тысяч, юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей.

«Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях. К проведению проверки привлечены специалисты ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территории Санкт–Петербурга». В настоящее время проверка прокуратуры продолжается, устанавливаются лица, причастные к нарушению закона. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, всего с наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложены 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади. Уже можно покататься на коньках в «Севкабель Порту» и на острове «Новая Голландия».