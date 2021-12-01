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Строители разгромили парадную жилого комплекса в Невском районе. Им не выдавали зарплату

Строители разгромили парадную одного из домов жилого комплекса «Цивилизация на Неве» в Невском районе. Они повредили проводку, срезали стояки и отключили лифт — все для того, чтобы им выплатили зарплату. Однако застройщик уверяет, что задержек в выплатах не было.

evgeniykleymenov / Shutterstock.com

Об инциденте пишет «Mash на Мойке». По данным Telegram-канала, ночью строители разгромили парадную — выключили отопление и лифты, повредили проводку и срезали стояки, исписали стены гневными посланиями с требованием выплатить зарплату. По словам жильцов, базовые меры уже приняли: протечки перекрыли, а в квартиры снова дали тепло.

Застройщик ЛСР, отвечающий за возведение жилого комплекса, заявил о том, что деньги строителям были выплачены вовремя, поэтому акт вандализма им непонятен. Жильцам дали обещание, что в скорое время все ругательства на стенах будут закрашены, протечки устранены, отопление в холлах восстановлено, шахты лифта просушены, а все оборудование отремонтировано или заменено. Также в парадной хотят поменять коды домофонов и усилить охрану. 

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