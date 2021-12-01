«Санкт-Петербург: зима продолжается. Сегодня метеорологические условия будет формировать тыловая, холодная часть циклонического вихря. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдет кратковременный снег, а температурный фон будет на 4-5 градусов ниже положенных по климату значений», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе составит -4…-6 градусов, по области -3…-8. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему существенно ниже нормы.

Только в последнюю ночь календарной осени в Петербурге выпала почти треть месячной нормы осадков — как сообщил Леус накануне, 30 ноября, тогда высота снежного покрова составила 16 миллиметров. Учитывая, что с момента последнего измерения выпало еще более 5 миллиметров осадков, синоптики предполагают, что сегодня она составит примерно 20 сантиметров.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 2 декабря, обойдется без существенных осадков. В ночное время суток -9…-11 градусов, днем -6…-8. На дорогах также гололедица. В пятницу, 3 декабря, в Петербурге ночью пройдет небольшой снег, днем местами сильный. Температура воздуха в темное время суток -8…-10 градусов, днем -4…-6. На дорогах продолжит образовываться гололедица, возможна сложная обстановка.