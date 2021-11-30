В ночь на 1 декабря в Петербурге разведут четыре моста

Как сообщили в «Мостотресте», в ночь на 1 декабря будут разведены четыре моста по Неве и Большой Неве — Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский. Их пролеты поднимут по графику:

Литейный мост — с 01:40 до 04:45;

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50;

Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50;

Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45.

Навигация на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. На рукавах Невы мосты разводились с 20 апреля по 15 ноября. За это время «Мостотрест» провел 2177 разводок петербургских мостов, 62 из которых — технологические. Количество проведенных по Неве судов — 2 952.

Самыми часто разводимыми мостами стали Дворцовый и Благовещенский. Дворцовый разводился 412, а Благовещенский — 415 раз. В тройке лидеров и Володарский мост. На его счету 390 разводки.

В межнавигационный период на всех разводных мостах будут проведены работы по техническому обслуживанию — настройке электрического, механического, гидравлического оборудования, систем сигнализации, видеообзора, подсветки.