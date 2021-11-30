В «Пулково» на 12 часов задержали рейс до Доминиканы из-за сильнейшего снегопада

Рейс в Доминикану задержали почти на 12 часов из-за непогоды. Рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air должен был отправиться в Ла-Роману сегодня в час ночи. Но сначала вылет перенесли на 25 минут, а потом на восемь утра, пишет «Фонтанка» со слов пассажиров, находящихся на борту.

«Сначала двух пассажиров сняли с рейса, мы ждали, пока их багаж вынесут из самолета. Далее сказали, что сзади навалили кучу снега и ждем, пока ее разгребут, потом мы ждали приезда буксира, буксир приехал — не смог самолет сдернуть с места. Потом ждали второй буксир, еще прошло время, в итоге больше четырех часов мы сейчас сидим, до сих пор мы не вышли», — приводит «Фонтанка» слова пассажира рейса.

К двум часам дня к самолету подали трап и пригнали автобус, который довез бы людей до аэропорта. Но некоторые люди отказывались покидать самолет — они боялись, что из-за этого потеряют в правах. Пассажирам объявили, что их разместят в гостиницах до объявления следующего рейса. В пресс-службе Пулково рассказали, что вылет перенесли по техническим причинам, а с пассажирами уже разбираются сотрудники авиакомпании.

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