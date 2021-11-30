Главной по ловле мышей в Петропавловской крепости назначена кошка Серафима. Ранее она работала в Эрмитаже

Как сообщает портал «Культура Петербурга», по сложившейся традиции хвостатые сотрудники несут службу в Петропавловском соборе. Более 20 лет на этом месте бессменно отработала кошка Капитолина, однако в начале осени ее не стало.

Преемницей Капитолины стала кошка Серафима, которая ранее жила и несла службу в Государственном Эрмитаже. Хвостатую передала Музею истории Санкт-Петербурга директор арт-пространства «Республика кошек» и ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

«Мы сразу решили, что возьмем взрослую кошку, которая уже приучена к лотку, будет культурно вести себя в императорской усыпальнице. Когда спустились в подвал Эрмитажа, первой к нам подошла серая с рыжими полосками красавица и громко сказала: «Мяу». Получается, что она сама нас выбрала», — приводит газета Metro слова руководителя пресс-службы музея Ольги Скоробогатовой.

«Как и ее предшественница, Сима часто сидит на царском месте напротив алтаря. Мы ее уже полюбили и надеемся, это взаимно», — добавила главный научный сотрудник музея Марина Логунова.

Напомним, кошка Капитолина 21 год жила в Государственном музее истории Санкт-Петербурга и Петропавловский собор считала своей «вотчиной». Только с силу своего преклонного возраста она начала подпускать ко входу кота Федора, обитающего по соседству на Монетном дворе. В сентябре Капитолины не стало.