Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, в связи со снижением количества госпитализаций седьмой павильон «Ленэкспо» сворачивает работу и будет законсервирован. Уже завтра, 31 ноября, в нем пройдет заключительная дезинфекция.

Всего за время пандемии силами персонала Госпиталя для ветеранов войн в седьмом павильоне пролечено 6 356 пациентов, в том числе во время «четвертой волны» — 603 человека.

В «Ленэкспо» продолжит работать пятый корпус. Сегодня в нем проходят лечение 120 человек, из них 9 в реанимации. По состоянию на утро вторника, 30 ноября, в Петербурге свободны более 2 200 коек для лечения пациентов с диагностированным коронавирусом.

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 30 ноября на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6 009 человек. За сутки поступили 249 петербуржцев, 60 выписаны, 584 в реанимациях, 274 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 29 877 человек, 30 066 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 51 человек в обсервации (пансионат «Балтиец»), 4 041 на карантине.

Всего в Петербурге открыты 180 пунктов вакцинации от коронавируса, 2 083 896 человек привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), 2 214 540 закончили цикл вакцинации. Запас доз вакцины в городе — 742 724.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 946 тысяч, в Петербурге — 787 тысяч, в мире — 262 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».