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На все 10 баллов: ночной снегопад заставил Петербург «покраснеть» из-за пробок

Снегопад, который не прекращался всю ночь, сделал свое дело. Теперь Петербург встал в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Пробки».

Яндекс.Пробки

Самая напряженная ситуация на востоке города. Напряженная дорожная обстановка на Октябрьской набережной, Заневском проспекте и Косыгина — в сторону центра. Парализован оказался и проспект Энгельса — стоит все от Удельной до Светлановской площади.

А также пробки фиксируются на Приморском проспекте, Московском и Витебском, проспекта Славы в районе пересечения с Витебским, на внутреннем кольце КАД на Вантовом мосту, на Народной улице и на других.

Напомним, синоптики предупреждали, что Петербург все-еще находится под властью циклона «Бенедикт». Он влияет на осадки в городе — снег будет идти весь день, а еще возможно небольшое потепление. Так что будьте готовы к аналогичной ситуации на дорогах ближе к вечеру.

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