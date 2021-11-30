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Под властью зимы: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на 30 ноября

Петербург все-еще находится под властью циклона «Бенедикт». Он влияет на осадки в городе — снег будет идти весь день, а еще возможно небольшое потепление. Рассказываем о погоде на ближайшие сутки.

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По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 ноября, синоптическую ситуацию сформирует северо-западная периферия активного циклона, который выходит в центральную часть Европейской России. Благодаря нему в области и городе будет облачная погода со снегом, а вечером возможно усиление ветра.

Столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов, по области -1…-6 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

«За последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября. Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 3 см, и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове», — добавил синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября продолжит идти снег, причем утром достаточно сильный. Местами порывы ветра могут достигать 10-12 метров в секунду. Влажность воздуха будет 94%.

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