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В Петербурге запустили движение по всем съездам развязки ЗСД с Шуваловским проспектом

В Петербурге с 29 ноября запустили движение по всем съездам развязки ЗСД с Шуваловским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

Shutterstock.com

Теперь водители смогут воспользоваться новым съездом, который расположен со стороны трассы «Скандинавия».

«В связи с интенсивным развитием данного района, сложной транспортной обстановкой и потребностью в новых транспортных связях работы осуществлялись с опережением графика», — подчеркнул оператор трассы.

Напомним, в Петербурге с 15 сентября открылась новая развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом. Она должна разгрузить Приморский район — в том числе улицы Савушкина, Планерную, Парашютную, Приморский проспект, а также развязку ЗСД с Богатырским проспектом. А еще после открытия Шуваловской развязки оператор дороги «Магистраль Северной столицы» изменил границы тарифных зон проезда и расширит тарифное меню.

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