В Петербурге запустили движение по всем съездам развязки ЗСД с Шуваловским проспектом

Теперь водители смогут воспользоваться новым съездом, который расположен со стороны трассы «Скандинавия».

«В связи с интенсивным развитием данного района, сложной транспортной обстановкой и потребностью в новых транспортных связях работы осуществлялись с опережением графика», — подчеркнул оператор трассы.

Напомним, в Петербурге с 15 сентября открылась новая развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом. Она должна разгрузить Приморский район — в том числе улицы Савушкина, Планерную, Парашютную, Приморский проспект, а также развязку ЗСД с Богатырским проспектом. А еще после открытия Шуваловской развязки оператор дороги «Магистраль Северной столицы» изменил границы тарифных зон проезда и расширит тарифное меню.