Исследование: в 89% опрошенных садов Петербурга не готовы принимать детей с аутизмом

Исследование проводили с 1 сентября 2020 года по 16 июня 2021 года, в опросах и интервью приняли участие более 314 респондентов. Учредитель фонда Любовь Аркус сообщила, что это исследование поможет описать реальную ситуацию в городе.

Специалисты выяснили, что:

В Петербурге, как и во многих городах России, нет диагностики аутизма. Статистика, представленная Комитетом по здравоохранению не просто занижена, но и вовсе не отражает ситуацию.

Врачи-психиатры в Петербурге продолжают отрицать существование диагноза «Расстройство аутистического спектра», применяя устаревшие диагностические подходы. В городе распространены принципы «ленинградской школы психиатрии», не соответствующие мировой практике и науке.

Также социологи изучили образовательные учреждения:

В 89% опрошенных садов Петербурга специалисты не готовы принимать детей с РАС. При том, что РАС — самое часто встречающееся нарушение развития. По предварительным прогнозам, в Петербурге таких детей около десяти тысяч.

В городе существует дефицит школ, которые готовы обучать детей с РАС. В образовательных учреждениях нет системы поддержки учителей и тьюторов, родители вынуждены самостоятельно создавать образовательные условия для своих детей.

Реализация инклюзивной модели образования хоть и гарантируется Законом «Об образовании», однако у нее нет методической системы и ресурсной поддержки сотрудников образовательных организаций.

Хотя исследование указало на множество проблем, в городе формируется экспертный ресурс из образовательных организаций, отдельных специалистов и некоммерческих организаций. Например, фонд «Антон тут рядом» с 2020 года реализует проект обучения врачей-психиатров города, который меняет представление о медицинской помощи детям с РАС.