В Петербурге движение машин по проспекту Ветеранов ограничат на четыре месяца

В Петербурге идет подготовка к работам на коммуникациях. Из-за этого в нескольких районах города ограничат движение для автомобилей. Дольше всех будет перекрыт проспект Ветеранов — почти на четыре месяца.
Как сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 ноября по 2 декабря закроют проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка. Там будут укладывать теплосеть.
С 4 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лени Голикова — там будут вестись работы по прокладыванию водопровода. Ограничения продлятся до 26 марта 2022 года. Также проезд ограничат:
- с 4 по 5 декабря — по Авангардной улице у проспекта Ветеранов;
- с 18 по 19 декабря — по проспекту Маршала Жукова у проспекта Ветеранов;
- с 12 по 13 февраля 2022 года — по улице Солдата Корзуна у проспекта Ветеранов;
- с 19 по 20 марта 2022 года — по улице Лени Голикова у проспекта Ветеранов.
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