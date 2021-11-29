18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге движение машин по проспекту Ветеранов ограничат на четыре месяца

В Петербурге идет подготовка к работам на коммуникациях. Из-за этого в нескольких районах города ограничат движение для автомобилей. Дольше всех будет перекрыт проспект Ветеранов — почти на четыре месяца.

Shutterstock.com

Как сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 ноября по 2 декабря закроют проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка. Там будут укладывать теплосеть.

С 4 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лени Голикова — там будут вестись работы по прокладыванию водопровода. Ограничения продлятся до 26 марта 2022 года. Также проезд ограничат:

  • с 4 по 5 декабря — по Авангардной улице у проспекта Ветеранов;
  • с 18 по 19 декабря — по проспекту Маршала Жукова у проспекта Ветеранов;
  • с 12 по 13 февраля 2022 года — по улице Солдата Корзуна у проспекта Ветеранов;
  • с 19 по 20 марта 2022 года — по улице Лени Голикова у проспекта Ветеранов.
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: