В Петербурге движение машин по проспекту Ветеранов ограничат на четыре месяца

Как сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 ноября по 2 декабря закроют проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка. Там будут укладывать теплосеть.

С 4 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лени Голикова — там будут вестись работы по прокладыванию водопровода. Ограничения продлятся до 26 марта 2022 года. Также проезд ограничат: