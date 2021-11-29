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Видео дня: петербуржец угнал дорожный каток и заставил рабочих за ним побегать 🚧

Неизвестный угнал дорожный каток у рабочих и устроил «покатушки», попутно испортив несколько машин. Все это попало на видео — угнать за чуть более чем 60 секунд!

Инцидент с дорожным катком произошел вечером 27 ноября в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга — в районе дома №171/5 на проспекте Ветеранов. Как пишет «Мегаполис», рабочие проводили ремонт дорожного покрытия. Пока они не видят, неизвестный пробрался в кабину катка и угнал его.

Рабочие заметили пропажу и устроили погоню за хулиганом. Угонщик несколько раз пытался выехать на встречную полосу и в конечном итоге врезался в припаркованный на обочине автомобиль. В этот момент его настигли рабочие и схватили. 

«Бедная машина, от придурков пострадала», «Ветеранов не перестает удивлять», «Это от безделья», «Такое смешное видео… Несмешно, конечно, по ситуации, но видео…», — комментируют видео петербуржцы и вспоминают отрывок из серии «Ну, погоди!», в котором Волк гоняется за Зайцем верхом на дорожном катке.

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