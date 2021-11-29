У петербуржцев чаще других требуют сертификат о вакцинации от COVID-19 при трудоустройстве

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе сервиса SuperJob, который проанализировал 1,1 миллиона предложений о работе и 3 миллиона резюме, вакансии компаний, расположенных в мегаполисах, значительно чаще, чем в целом по стране содержат требования к наличию у кандидатов сертификата о пройденной вакцинации или готовности привиться. Больше всего таких вакансий в Петербурге — 6,6% требуют наличия сертификата, еще 5,2% вакансий — готовности сделать прививку.

В Красноярске 6,5% вакансий — для соискателей с QR-кодами о пройденной вакцинации, еще 2,8% — для тех, кто готов вакцинироваться. В Москве таких вакансий 5 и 4,4% соответственно. Реже всего сертификат требуется в Воронеже (1,4% вакансий) и Самаре (1,7%).

Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, выше всего в Волгограде (17,9% от общего числа резюме в мегаполисе), Уфе (17,6%) и Москве (17,4%). Реже всего подобные сведения публиковали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%).

«Вакансий в целом по стране, содержащих пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, в ноябре — 1,2%. Доля вакансий, требующих наличия QR-кодов, выше среди вакансий для медицинского персонала, сотрудников сферы общественного питания и ритейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли. Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку», — отметили представители сервиса.