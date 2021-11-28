Синоптики: в понедельник ожидаются метель и сильный ветер

По информации Гидрометцентра, завтра будет идти небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит -7 градусов, днем — от -3 до -5 градусов. На дорогах может образоваться гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. В МЧС также предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать до 15 м/с. Горожан попросили обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В центре «Фобос» рассказали о том, что зимняя погода в городе сохранится как минимум до конца первой декады декабря, при этом средний температурный фон окажется ниже климатической нормы на несколько градусов.В ночное время морозы могут усилиться до -15 градусов. Оттепелей, скорее всего не будет.