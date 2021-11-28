18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Синоптики: в понедельник ожидаются метель и сильный ветер

В понедельник, 29 ноября, в Петербурге продолжит идти снег и усилится ветер. Согласно прогнозу синоптиков, уже к 1 декабря высота снежного покрова в городе может достигнуть 10 сантиметров!

Shutterstock

По информации Гидрометцентра, завтра будет идти небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит -7 градусов, днем — от -3 до -5 градусов. На дорогах может образоваться гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. В МЧС также предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать до 15 м/с. Горожан попросили обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В центре «Фобос» рассказали о том, что зимняя погода в городе сохранится как минимум до конца первой декады декабря, при этом средний температурный фон окажется ниже климатической нормы на несколько градусов.В ночное время морозы могут усилиться до -15 градусов. Оттепелей, скорее всего не будет.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: