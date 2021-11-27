Петербуржцы провели еще одну акцию в защиту мурала с изображением Хармса. Они встали в живую цепь

Активисты отмечают, что мурал с портретом Хармса стал городской достопримечательностью и пообещали, что сделают все возможное, чтобы его сохранить. Они уже передали в администрацию Центрального района пакет документов для заключения мирового соглашения. Теперь осталось дождаться ответных действий от администрации Центрального района.

«Сегодня власти Петербурга в который раз увидели десятки неравнодушных петербуржцев. Думаю, что они уже поняли, что гражданское общество настроено решительно и только на сохранение изображения», — говорится в посте.