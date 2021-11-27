Петербуржцы провели еще одну акцию в защиту мурала с изображением Хармса. Они встали в живую цепь

Петербуржцы продолжают бороться за сохранение стрит-арта с изображением писателя Даниила Хармса на улице Маяковского. В эту субботу они встали в живую цепь и читали стихи поэтов Серебряного века. Об этом рассказали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».
Активисты отмечают, что мурал с портретом Хармса стал городской достопримечательностью и пообещали, что сделают все возможное, чтобы его сохранить. Они уже передали в администрацию Центрального района пакет документов для заключения мирового соглашения. Теперь осталось дождаться ответных действий от администрации Центрального района.
«Сегодня власти Петербурга в который раз увидели десятки неравнодушных петербуржцев. Думаю, что они уже поняли, что гражданское общество настроено решительно и только на сохранение изображения», — говорится в посте.
Напомним, в октябре Дзержинский районный суд постановил закрасить стрит-арт с изображением Даниила Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.
Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявляли активисты. Они также планировали встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти стрит-арт с Хармсом. В защиту изображения «Подписные издания» разместили на своей витрине аналогичный портрет писателя.
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