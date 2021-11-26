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Благотворительный фонд AdVita начал сбор 6 млн рублей на лекарства для детей и взрослых с онкологией

Благотворительный фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, открыл сбор денег на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Всего требуется закупить 10 наименований препаратов на 6 млн рублей.

«В конце года всегда поступает большое количество заявок из клиники. Дело в том, что в ноябре-декабре заканчиваются многие препараты, которые были куплены на год из средств бюджета. Новые лекарства поступят в клинику нескоро – аукционы пройдут только после январских праздников, а фактически лекарства появятся в клинике в лучшем случае в феврале. Все они являются жизненно важными. Если не будет лекарств, план лечения окажется под угрозой. Наша общая с врачами задача – не допустить, чтобы терапия прервалась», — рассказала административный директор фонда AdVita Алла Райская.

Она также поясняет, почему в клинике сталкиваются с нехваткой препаратов. Одна из причин — объем госзакупок на год рассчитывается по усредненным показателям, учитывая нормы и квоты. Лечение проводится по стандартным протоколам, но бывает сложно рассчитать на будущее, с какими особенностями столкнутся врачи и пациенты, все очень индивидуально. Объем препаратов может рассчитываться исходя из веса и возраста пациента, знать это наперед нельзя.

Среди лекарств, которые должен закупить фонд:

  • Противоопухолевые препараты. Они необходимы для лечения по плановым протоколам, используются до и после трансплантации костного мозга.
  • Антибиотики. Они позволяют победить жизнеугрожающие инфекционные осложнения после химиотерапии и трансплантации костного мозга.
  • Противогрибковые препараты. Они помогают защитить пациентов от опасных осложнений, вызванных грибковыми инфекциями.

Также пациентам нужны белки и иммуноглобулины. Всех этих препаратов нужно разное количество — от 4 до 500 упаковок. Помочь фонду AdVita оплатить лекарства для пациентов клиники можно по ссылке.

Напомним, благотворительный фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, открыл сбор средств на новогодние подарки для пациентов онкологических отделений клиник Петербурга.

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