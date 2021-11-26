Петербургский депутат пригласил Илона Маска открыть завод Tesla в городе на льготных условиях

«Предлагаю Вам рассмотреть Санкт-Петербург как наиболее перспективную площадку для реализации Ваших идей по развитию компании Tesla, и со своей стороны выражаю готовность оказать всеобъемлющее содействие в реализации проекта компании Tesla на выбранной территории Санкт-Петербурга», — говорит Панов.

Депутат также расписал преимущества автомобильного кластера Петербурга, а еще добавил, что «интуиция глобального технологического лидера» не подведет Маска и «в этот раз».

«Позволю себе предположить, что сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы реализовать Ваше намерение — буквально на днях Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило лучшие условия для городской Особой экономической зоны, предоставляющие уникальные налоговые возможности для новых резидентов», — цитирует ДП Панова.

Напомним, Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком мира. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса. По подсчетам Bloomberg, состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 188,5 млрд долларов, а Безоса — в 187 млрд долларов.

А ранее основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla — он и продал.