В Петербурге появятся 263 новых троллейбуса. Их закупит «Горэлектротранс»

В Петербурге появятся 263 новых троллейбуса. Их закупить «Горэлектротранс», потратив на это 8,4 миллиарда рублей.
Документация на закупку новых троллейбусов «Горэлектротранс» разместил 25 ноября. Всего открыты два лота. Первый, большой включат 166 троллейбусов, стартовая цена — 4,96 миллиарда рублей. Меньший — 97 машин с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) за 3,39 миллиарда. Как пишет «Фонтанка», график поставки по ним растянут до 30 июня 2023 года.
Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна начаться в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Почти 3 тысячи новых автобусов, которые заменят маршрутки, город получит к началу 2022-го. Планируется, что все они будут осуществлять перевозку пассажиров по социальным тарифам и со всеми льготами. При этом маршруты изменятся по сравнению с действующими, что в некоторых случаях приведет к необходимости пересадки.
Накануне в Петербурге полностью выгорел автобус. Внутри находились пассажиры, однако, благодаря своевременным действиям водителя, никто не пострадал. Как заявили в Смольном, произошедшее подтверждает необходимость обновления подвижного состава, и напомнили, что в рамках новой модели транспортного обслуживания на маршруты будут выходить абсолютно новые автобусы.
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