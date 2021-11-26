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В Петербурге появятся 263 новых троллейбуса. Их закупит «Горэлектротранс»

В Петербурге появятся 263 новых троллейбуса. Их закупить «Горэлектротранс», потратив на это 8,4 миллиарда рублей.

Kosmogenez / Shutterstock.com

Документация на закупку новых троллейбусов «Горэлектротранс» разместил 25 ноября. Всего открыты два лота. Первый, большой включат 166 троллейбусов, стартовая цена — 4,96 миллиарда рублей. Меньший — 97 машин с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) за 3,39 миллиарда. Как пишет «Фонтанка», график поставки по ним растянут до 30 июня 2023 года.

Новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, должна начаться в Петербурге в апреле 2022 года. Вся коммерческая автобусная сеть будет перераспределена между перевозчиками. Почти 3 тысячи новых автобусов, которые заменят маршрутки, город получит к началу 2022-го. Планируется, что все они будут осуществлять перевозку пассажиров по социальным тарифам и со всеми льготами. При этом маршруты изменятся по сравнению с действующими, что в некоторых случаях приведет к необходимости пересадки.

Накануне в Петербурге полностью выгорел автобус. Внутри находились пассажиры, однако, благодаря своевременным действиям водителя, никто не пострадал. Как заявили в Смольном, произошедшее подтверждает необходимость обновления подвижного состава, и напомнили, что в рамках новой модели транспортного обслуживания на маршруты будут выходить абсолютно новые автобусы. 

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