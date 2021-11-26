Пассажирка «Аэрофлота» родила прямо в самолете. Рейс вылетел из Петербурга и экстренно сел в Нижнем Новгороде

В ночь на 26 ноября рейс, следовавший по маршруту Петербург—Наманган, совершил посадку в Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине начавшихся родов у одной из пассажирок.

Пассажирка «Аэрофлота» начала рожать прямо в самолете. Ребенка принимали бортпроводники. «Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребенок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно», — сообщили в экстренных службах региона.

После посадки в аэропорту Нижнего Новгорода новорожденный был доставлен в областной перинатальный центр.

«Ребенок родился в самолете. Находится в отделении новорожденных, состояние удовлетворительное. Вес ребенка при рождении 3 килограмма 450 граммов. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений», — рассказали в правительстве Нижегородской области.

Напомним, ранее «Аэрофлота» повысил топливный сбор как на внутренних, так и международных направлениях.По словам пресс-секретаря авиакомпании, текущие цены на керосин достигли исторического максимума. Топливный сбор, в свою очередь, является мерой только частичной компенсации затрат на горючее.