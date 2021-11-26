«В срок до 15.01.2022 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.02.2022 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, категориям граждан, указанным в подпункте 1.5 настоящего постановления, с охватом не менее 80% от общей численности работников/сотрудников», — говорится в постановлении, подписанном главой регионального управления Роспотребнадзора Ольгой Историк.

Вакцинироваться от коронавируса надлежит людям старше 60 лет, студентам старше 18 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и вузах, госслужащим Ленобласти, а также сотрудникам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.

Напомним, ранее стало известно, то Ленинградская область все-таки не признает иностранные прививки от коронавируса для посещения театров и музеев. Предложение отозвал губернатор Александр Дрозденко — потому что, «как государев человек, обязан придерживаться норм и правил».