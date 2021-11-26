Не менее 80% пожилых пожилых людей и студентов в Ленинградской области должны пройти вакцинацию от коронавируса до 15 февраля 2022 года. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В срок до 15.01.2022 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.02.2022 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, категориям граждан, указанным в подпункте 1.5 настоящего постановления, с охватом не менее 80% от общей численности работников/сотрудников», — говорится в постановлении, подписанном главой регионального управления Роспотребнадзора Ольгой Историк.
Вакцинироваться от коронавируса надлежит людям старше 60 лет, студентам старше 18 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и вузах, госслужащим Ленобласти, а также сотрудникам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.
Напомним, ранее стало известно, то Ленинградская область все-таки не признает иностранные прививки от коронавируса для посещения театров и музеев. Предложение отозвал губернатор Александр Дрозденко — потому что, «как государев человек, обязан придерживаться норм и правил».
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. QR-код для ресторанов и торговых центров введут позже, чем планировалось.
Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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