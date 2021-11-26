Без осадков, но с морозцами: синоптики рассказали о погоде на выходных в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 ноября, погоду в Петербурге продолжит формировать циклонический вихрь, однако, по мере продвижения на восток, он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью. Небо по-прежнему будет закрыто плотными облаками, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, ближе к вечеру образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -1…+4, при этом в течение дня она будет постепенно понижаться. Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 27 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1…-3. На дорогах местами образуется гололедица.

В воскресенье, 28 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду — ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. В ночное время суток -4…-6 градусов, днем -1…-3. На дорогах гололедица.