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Промышленная отрасль в Петербурге почти за год выросла на 7,2%

Индекс промышленного производства (ИПП) Петербурга с января по октябрь 2021 года вырос на 7,2%, в Ленинградской области — на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно по данным Петростата.

Shutterstock.com

За это время увеличили объемов производства в четырех секторах экономики, которые учитывают при расчете ИПП. Больше всего росла добывающая отрасль — 35,2%, обрабатывающие производства — на 5,7%, энергетика, тепло и газоснабжение — на 13,7%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 13,3%.

Также хорошие показатели производители бумаги и бумажных изделий (+40%), текстильщики (+30,8%), изготовитель изделия из кожи (+18,1%), полиграфическая деятельность (+17,1%).

Больше всего зафиксировали у транспорта и его оборудование, в том числе судостроение (–11%), электрическое оборудования (–2,4%), металлические продукты, кроме автомобилей (–1,2%).

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Бизнес

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