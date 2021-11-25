Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице вернулся к работе в штатном режиме

Основной корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице стал первым медицинским учреждением, которое вернулось к оказанию плановой и экстренной помощи в рамках текущей волны коронавируса. По словам председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, выбор первого учреждения для обратного перепрофилирования был не случаен.

«Это единственное многопрофильное учреждение в Санкт-Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании», — объяснили в Комитете по здравоохранению.

Принимать пациентов с коронавирусом продолжит недавно возведенный стационар-трансформер Госпиталя для ветеранов войн. Для заболевших COVID-19 здесь развернуть 405 коек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 930 тысяч, в Петербурге — 777 тысяч, в мире — 259 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».