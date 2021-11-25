На Новый год на Дворцовой площади построят ледовый городок

Зимний фестиваль «Белые дни Санкт-Петербурга» пройдет с 1 по 16 января. В центре города, на Дворцовой площади появится ледовый дворец и арт-объекты изо льда. Праздничные новогодние маршруты со световыми дизайнерскими фотозонами объединят главные локации классического и нового Петербурга.

Как отмечают в Комитете по развитию туризма Петербурга, «архитектурные доминанты, новогоднее оформление и сам фестиваль создадут единую праздничную карту города».

Также на сайте «Культура Петербурга» появился новогодний раздел, в котором можно найти все события предстоящего праздника. Они разбиты на группы: «Главные события», «Дети на каникулах», Активный отдых», «Новогодний шоппинг» и «Домоседы-2022» — для тех, кто предпочитает отмечать Новый год дома.

2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.