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В шахте лифта торгового центра на юге Петербурга нашли девушку. Она провела там всю ночь

В ТРК «Континент» на Бухарестской улице рано утром нашли молодую девушку. Она провалилась в шахту лифта и пробыла там всю ночь, дожидаясь помощи, пишет «Фонтанка».

По предварительным данным, 25-летняя аспирантка спускалась на лифте с четвертого этажа из MazaPark — механизм заклинило на уровне второго. Она пыталась выбраться самостоятельно, но упала в шахту лифта с шестиметровой высоты.

Всю ночь она провела там, пока рано утром первые работники ТЦ не заметили ее и не вызвали помощь. Пострадавшую увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с переломами различной степени тяжести и ушибом головного мозга.

На месте работают правоохранительные органы, а прокуратура начала проверку по данному факту.

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