В шахте лифта торгового центра на юге Петербурга нашли девушку. Она провела там всю ночь

По предварительным данным, 25-летняя аспирантка спускалась на лифте с четвертого этажа из MazaPark — механизм заклинило на уровне второго. Она пыталась выбраться самостоятельно, но упала в шахту лифта с шестиметровой высоты.

Всю ночь она провела там, пока рано утром первые работники ТЦ не заметили ее и не вызвали помощь. Пострадавшую увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с переломами различной степени тяжести и ушибом головного мозга.

На месте работают правоохранительные органы, а прокуратура начала проверку по данному факту.