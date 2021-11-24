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Кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров вновь открывается на Васильевском острове

Кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров вновь открывается на Васильевском острове. Именно оно стало первым благотворительным заведением для пожилых людей в Петербурге, которое запустила Александра Синяк.

«В какие-то моменты жизни нам приходится принимать сложные решения, одним из которых было закрытие «Добродомика» на Васильевском острове. Но мы смогли преодолеть все трудности и вновь возвращаемся к нашим бабушкам и дедушкам. Как же мне не хватало маленького, душевного «Добродомика». В том районе, с которого все началось, где был подарен первый обед, где мои сотни бабушек и дедушек, с которыми мы проводили каждый день, где я, бегая между столами, была не "Александра Александровна, помогите", а "Сашенька, отдохни, мы хлебушек сами возьмем"», — поделилась основательница кафе Александра Синяк.

Благотворительное кафе «Добродомик» вновь будет работать в здании на Детской улице, 17.

Почему закрыли кафе «Добродомик» на Васильевском острове, в котором бесплатно кормят пенсионеров, и что с ним будет дальше?

Напомним, в мае вновь открылся «Добродомик» на улице Маршала Тухачевского. В 2020 году заведению пришлось закрыться из-за пандемии и ради безопасности старшего поколения — нуждающимся доставляли еду на дом. Кроме того, в Петербурге появился пансионат для пожилых людей. Проектом занимается Александра Синяк — создатель благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров.

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