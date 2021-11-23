Петербургский метрополитен планирует избавиться от рекламы

Хотя он отметил, что этим вопросом не занимается комитет по транспорту, но в правительстве это решение обсуждают. Поляков считает, что реклама в метрополитене влияет на безопасность пассажиров.

«Объем дохода от рекламы в метрополитене настолько небольшой, что и сегодня в плане финансово-хозяйственной деятельности это несущественная цифра. В том числе есть предложения, чтобы рекламу вообще из метрополитена убрать,» — заявил он.

Поляков добавил, что ее востребованность у пассажиров также падает, однако окончательное решение будет принимать комитет по рекламе, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что петербургский метрополитен планирует заменить все турникеты. На модернизацию потратят около 130 млн рублей. Оплачивать проезд по новым турникетам разрешат всеми возможными способами: от «Подорожника» и ЕКП до разового билета с QR-кодом.

Также в Смольном объявили новые цены на проезд в общественном транспорте по итогам совещания о тарифах на следующий год. С 1 января 2022 года разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Отмечается, что столько будет стоить «гостевой» тариф на разовые поездки для туристов, в первую очередь. Проезд по «Подорожнику» также подорожает. Он увеличится на 4 рубля и будет составлять 45 рублей на поездки в метро и 40 рублей в наземном транспорте. А еще правительство Петербурга не планирует вводить QR-коды для вакцинированных на общественном транспорте. Об этом объявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.