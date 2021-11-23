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В центре Петербурга актер Игорь Скляр на своем Jaguar попал в ДТП

В центре Петербурга на Лиговском проспекте произошло ДТП между Audi и Jaguar. За рулем второго находился российский актер Игорь Скляр, пишет «Фонтанка».

На видеозаписи с места происшествия видно, как Audi сдает назад и на большой скорости врезается в движущийся автомобиль 63-летнего артиста. При этом Скляр двигался с небольшой скоростью. Авария полностью перегородила левый и средний ряды.

Очевидцы сообщали, что актера забрала реанимация. Но позже выяснилось, что Скляра осмотрели медики и отпустили. У него не обнаружили серьезных травм.

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