В центре Петербурга актер Игорь Скляр на своем Jaguar попал в ДТП

На видеозаписи с места происшествия видно, как Audi сдает назад и на большой скорости врезается в движущийся автомобиль 63-летнего артиста. При этом Скляр двигался с небольшой скоростью. Авария полностью перегородила левый и средний ряды.

Очевидцы сообщали, что актера забрала реанимация. Но позже выяснилось, что Скляра осмотрели медики и отпустили. У него не обнаружили серьезных травм.