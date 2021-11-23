В Смольном рассказали, будут ли вводить QR-коды в общественном транспорте

В этом вопросе Смольный будет ориентироваться на данные по заболеваемости и вакцинации, которая доказала свою эффективность, пишет «Фонтанка» со слов Полякова.

Ранее сообщалось, что петербургский метрополитен планирует заменить все турникеты. На модернизацию потратят около 130 млн рублей. Оплачивать проезд по новым турникетам разрешат всеми возможными способами: от «Подорожника» и ЕКП до разового билета с QR-кодом.

Также в Смольном объявили новые цены на проезд в общественном транспорте по итогам совещания о тарифах на следующий год. С 1 января 2022 года разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Отмечается, что столько будет стоить «гостевой» тариф на разовые поездки для туристов, в первую очередь. Проезд по «Подорожнику» также подорожает. Он увеличится на 4 рубля и будет составлять 45 рублей на поездки в метро и 40 рублей в наземном транспорте.