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В Петербург поступили новые партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В Петербурге снова можно привиться вакцинами от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В город пришли новые партии препаратов.

Shutterstock.com

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, сегодня, 23 ноября, на фармбазу поступили следующие вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: «ЭпиВакКорона» в количестве 1 800 комплектов доз и «КовиВак» в количестве 2 475 комплектов доз — по пять во флаконе. В ближайшее время они будут развезены по поликлиникам города.

Напомним, в минувшее воскресенье на фармбазу поступила партия из 270 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшие дни она будет развезена по городским поликлиникам. Также поступило 29 400 доз двухфазной вакцины «Спутник V».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 400 тысяч, в Москве — 1 миллион 924 тысячи, в Петербурге — 774 тысячи, в мире — 258 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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