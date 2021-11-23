Число иностранных мигрантов в Петербурге увеличилось на 60% с начала года

«По данным ГУ МВД, за 10 месяцев 2021 года через пункты пропуска, расположенные в Петербурге, въехало 352 095 иностранцев. Это на 131 789 человек, или 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил Силкин.

Чиновник также отметил, что больше всего мигрантов — граждане Узбекистана. Их приехало 127 144 человека. Следом идут выходцы из Таджикистана — 51 076 человек, из Киргизии — 31 087 человек, пишет ТАСС.

Напомним, для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, прибывающих в Россию, предложили ввести геномную регистрацию. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Также премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны. Двойное сокращение квот коснулось и Петербурга.

А еще почти каждый второй россиянин (44%) считает, что мигранты из соседних стран «отнимают» у местных жителей работу. Около 37% с этим утверждением не согласны, а 16% поддерживают эту позицию отчасти. Такие данные получили в результате опроса ВЦИОМ.