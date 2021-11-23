18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Число иностранных мигрантов в Петербурге увеличилось на 60% с начала года

Количество иностранных мигрантов в Петербурге за 10 месяцев 2021 года превысило 352 тысяч человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин.

Lerix / Shutterstock

«По данным ГУ МВД, за 10 месяцев 2021 года через пункты пропуска, расположенные в Петербурге, въехало 352 095 иностранцев. Это на 131 789 человек, или 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил Силкин.

Чиновник также отметил, что больше всего мигрантов — граждане Узбекистана. Их приехало 127 144 человека. Следом идут выходцы из Таджикистана — 51 076 человек, из Киргизии — 31 087 человек, пишет ТАСС.

Напомним, для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, прибывающих в Россию, предложили ввести геномную регистрацию. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Также премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны. Двойное сокращение квот коснулось и Петербурга.

А еще почти каждый второй россиянин (44%) считает, что мигранты из соседних стран «отнимают» у местных жителей работу. Около 37% с этим утверждением не согласны, а 16% поддерживают эту позицию отчасти. Такие данные получили в результате опроса ВЦИОМ.

«Фактически у нас коллапс»: как отъезд полумиллиона мигрантов за время пандемии повлиял на рынок труда в Петербурге

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: