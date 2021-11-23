Проработать вопрос о материальной поддержке петербуржцев старше 60 лет, прошедших вакцинацию от коронавируса, поручил комитетам по социальной политике и здравоохранению губернатор Александр Беглов. По его словам, с таким предложением к нему обратились ветеранские организации.

Глава Комитета по социальной политике Елена Фидрикова в свою очередь отметила, что всего в Петербурге проживает более 1,22 миллиона человек старше 60 лет. Вакцинированы из них 55% — или 671,5 тысячи. «Если будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, на это нужно более 2 миллиарда рублей, если будем поддерживать граждан старше 65 лет — 1,769 миллиарда рублей», — приводит «Фонтанка» ее слова.

Чтобы не допустить «социальной напряженности среди граждан данной категории», Фидрикова предложила «проработать вопрос о выделении средств из бюджета следующего года». В комитете, который она возглавляет, также отметили, что расчет производился с учетом людей, которые пройдут вакцинацию в 2022 году.

«Ждем итоговое поручение губернатора по срокам выплат и кому будет установлена эта мера поддержки. Ветеранские организации настаивают на том, что выплата должна быть связана именно с вакцинацией», — приводит «Бумага» уточнение пресс-службы Комитета по социальной политике Петербурга.