Власти Петербурга обсуждают возможность начать стимулирующие выплаты за вакцинацию от коронавируса. Выдавать по 2 тысячи рублей планируют горожанам старше 60 лет.
Проработать вопрос о материальной поддержке петербуржцев старше 60 лет, прошедших вакцинацию от коронавируса, поручил комитетам по социальной политике и здравоохранению губернатор Александр Беглов. По его словам, с таким предложением к нему обратились ветеранские организации.
Глава Комитета по социальной политике Елена Фидрикова в свою очередь отметила, что всего в Петербурге проживает более 1,22 миллиона человек старше 60 лет. Вакцинированы из них 55% — или 671,5 тысячи. «Если будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, на это нужно более 2 миллиарда рублей, если будем поддерживать граждан старше 65 лет — 1,769 миллиарда рублей», — приводит «Фонтанка» ее слова.
Чтобы не допустить «социальной напряженности среди граждан данной категории», Фидрикова предложила «проработать вопрос о выделении средств из бюджета следующего года». В комитете, который она возглавляет, также отметили, что расчет производился с учетом людей, которые пройдут вакцинацию в 2022 году.
«Ждем итоговое поручение губернатора по срокам выплат и кому будет установлена эта мера поддержки. Ветеранские организации настаивают на том, что выплата должна быть связана именно с вакцинацией», — приводит «Бумага» уточнение пресс-службы Комитета по социальной политике Петербурга.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 400 тысяч, в Москве — 1 миллион 924 тысячи, в Петербурге — 774 тысячи, в мире — 258 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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