На Розенштейна горел дореволюционный доходный дом Лялевича. Огонь распространился на 3 этажа и обрушил перекрытия

Сообщение о пожаре в дома №38, корпус 2 по улице Розенштейна поступило на пульт МЧС 23 ноября в 03:50. Как сообщили пожарные, «в капитально-ремонтируемом здании» происходило горение перекрытий на третьем, четвертом и пятом этажах, площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров.

Из-за пожара обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади 100 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось в 05:50, в 06:39 ранг пожара был понижен до 1-БИС — при нем удваивается количество пожарных расчетов. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 20 единиц техники и 83 человека личного состава.

Доходный дом на улице Розенштейна, 39 был возведен в 1902-1904-х годах по проекту архитектора Мариана Лялевича в стиле модерн. Предположительно, в 2009 году здание было расселено и лишено кровли — как пишет citywalls.ru, его подготовили к сносу.