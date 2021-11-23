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На Розенштейна горел дореволюционный доходный дом Лялевича. Огонь распространился на 3 этажа и обрушил перекрытия

Минувшей ночью в Адмиралтейском районе случился крупный пожар. Горел заброшенный доходный дом Лялевича на улице Розенштейна. Огонь распространился на три этажа здания и обрушил перекрытия.

Скриншот карт Google

Сообщение о пожаре в дома №38, корпус 2 по улице Розенштейна поступило на пульт МЧС 23 ноября в 03:50. Как сообщили пожарные, «в капитально-ремонтируемом здании» происходило горение перекрытий на третьем, четвертом и пятом этажах, площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров.

Из-за пожара обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади 100 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось в 05:50, в 06:39 ранг пожара был понижен до 1-БИС — при нем удваивается количество пожарных расчетов. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 20 единиц техники и 83 человека личного состава.

Доходный дом на улице Розенштейна, 39 был возведен в 1902-1904-х годах по проекту архитектора Мариана Лялевича в стиле модерн. Предположительно, в 2009 году здание было расселено и лишено кровли — как пишет citywalls.ru, его подготовили к сносу.

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Комментарии (1)

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  • Елеазар Хохлов 23 нояб., 2021
    Нет здания - для Смольного нет проблем. Не надо реставрировать, деньги вкладывать, зато можно землю на выгодных для себя условиях застройщику человейниками передать

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