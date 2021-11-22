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Петербург без минусов: главный синоптик рассказал, сколько дней в городе температура держалась выше нуля

В Петербурге в течение 246 дней не было отрицательной температуры днем. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Он пояснил, что только сегодня, 22 ноября, дневная максимальная температура воздуха в Петербурге впервые этой осенью осталась отрицательной, составив -0,7 градусов.

«В последний раз отрицательная дневная температура воздуха в городе отмечалась 20 марта 2021 года, когда максимум не превысил -2,5 градусов. В течение последующих восьми месяцев в Петербурге сохранялась только положительная температура» — рассказал синоптик.

Напомним, В Петербург пришли холода, но надолго ли? По прогнозу экспертов погодного центра «Фобос», Северо-Запад в начале недели окажется в области антициклона — поэтому небольшой снег возможен только местами. При этом будет холодно — даже на юго-западе днем столбики термометров не поднимутся выше 0…-5 градусов.

А во второй половине недели новый циклон принесет сюда очередную порцию осадков и атлантического тепла, так что дневная температура повысится до -1…+4 градусов. «В Санкт-Петербурге в понедельник-вторник без существенных осадков, днем 0…-3 градуса. Со среды под влиянием циклона погода испортится, а показания термометров повысятся до +1…+4 градусов», — отметили синоптики.

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