На Елагином острове отказались от бесплатного катка. На его месте зальют новый (и платный) с искусственным льдом

В пресс-службе ЦПКиО рассказали, что открыть каток готовятся в начале декабря. Цены на билеты и актуальное расписание опубликуют в ближайшие дни в соцсетях парка, пишет «Бумага».

Всего на каток и его украшения потратят около 80 млн рублей. Порядка 16 млн уйдет на установку 14-метровой ели с елочными украшениями в виде коньков, варежек, часов, шишек и Дедов Морозов, а деревья украсят гирляндами.

Само ледовое покрытие, поставку, монтаж и оборудование для него будет стоить около 59 млн рублей. Каток займет 4 тысячи квадратных метров. Предполагается, что рядом с катком откроют ярмарку. Она будет работать с 11 декабря по 9 января, а также с 11 по 30 января.

Напомним, 13 ноября, состоялось открытие катка в «Новой Голландии». Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе проекта, ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров будет располагаться по-прежнему у Главной сцены до 13 марта. В этом году дизайнеры Новой Голландии взяли за основу декоративного оформления катка образы советских фарфоровых статуэток: фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобилях украсят деревянную сцену острова. У выхода на лед расставят очаги с живым огнем и креслами, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.