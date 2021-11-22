В Петербурге создадут крупнейший в Европе зал переменной акустики

Специалисты создали акустическую модель, при которой учитывали более 30 факторов распространения звуковых волн: от формы зала до геометрии световых пилястр. На ее основе будут реконструировать и отделывать помещение Большого зала.

В планах установить в зале подъемную оркестровую яму, а еще оснастят сценической акустической раковиной, механическими элементами для снижения времени реверберации и системой виртуальной акустики для его повышения. Для поглощения звука установят выдвижные шторы. А на потолке и стенах поставят специальные микрофоны и колонки для управления потоками звука.

«Каждый из более 1 тыс. зрителей во всем пространстве зала будет одинаково хорошо и отчетливо слышать все жанры музыки, как исполнявшейся более 100 лет назад классической инструментальной, так и современной», — отметили в пресс-службе компании.

Реконструкцию планируют завершить в 2024 году. Из федерального бюджета на реконструкцию зала выделят более 15,5 млрд рублей.

Напомним, в конце сентября 2021 года в Петербурге началась реконструкция консерватории имени Римского-Корсакова. Основное здание на Театральной площади планируют открыть в 2024 году.

Работы по реставрации здания с сохранением и приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения были приостановлены в 2015 году. В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин потребовал завершить затянувшиеся работы. В начале октября Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории, однако к концу месяца отменил конкурс. В декабре государственный контракт на завершение реконструкции был подписан с генеральным подрядчиком проекта, компаний АО «Политехстрой». Минстрой обещает завершить реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в 2023 году.

Также Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при реставрации консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Как считают в СК, выполнять предусмотренные контрактом работы обвиняемые не собирались и, «получив аванс в размере 191 миллиона рублей, обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их».