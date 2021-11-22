В Царское село всех Елизавет будут пускать бесплатно. Такой подарок подготовили ко дню рождения основательницы

В Государственный музей-заповедник «Царское Село» всех девушек с именем Елизавета будут пускать бесплатно 29 ноября. Такой подарок делают посетительницам в честь дня рождения императрицы Елизаветы Петровны, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора музея-заповедника Ольга Таратынова.
Она рассказала, что ГМЗ «Царское Село» готовится ко дню рождения императрицы Елизаветы Петровны. Она также сообщила, что к концу декабря сделают выставку, специальный маршрут, арт-программу и экскурсию.
Также Таратынова отметила, что для посетителей подготовят не только экскурсии. Все желающие смогут смастерить своими руками маскарадные маски и другие предметы, которые можно забрать с собой.
Напомним, в декабре в петербургской KGallery пройдет традиционная предновогодняя распродажа живописи и графики «#ИзПрофессорскойКвартиры». Фигуративное и абстрактное искусство, пейзажи, натюрморты и портреты можно будет приобрести от 1 500 рублей.
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