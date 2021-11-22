В Царское село всех Елизавет будут пускать бесплатно. Такой подарок подготовили ко дню рождения основательницы

Она рассказала, что ГМЗ «Царское Село» готовится ко дню рождения императрицы Елизаветы Петровны. Она также сообщила, что к концу декабря сделают выставку, специальный маршрут, арт-программу и экскурсию.

Также Таратынова отметила, что для посетителей подготовят не только экскурсии. Все желающие смогут смастерить своими руками маскарадные маски и другие предметы, которые можно забрать с собой.

Напомним, в декабре в петербургской KGallery пройдет традиционная предновогодняя распродажа живописи и графики «#ИзПрофессорскойКвартиры». Фигуративное и абстрактное искусство, пейзажи, натюрморты и портреты можно будет приобрести от 1 500 рублей.