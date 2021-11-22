В Петербурге оштрафовали двух активистов, которые устроили пикет в костюме Гринча с лицом губернатора Беглова

По данным суда, 19 ноября на Большой Морской улице двое молодых людей организовали пикет. Один их низ был в костюме Гринча, а на лице у него была маска с лицом Александра Беглова. Второй, «координатор», пытался распихать в рукава персонажа купюры из «Банка приколов».

Так активисты хотели «привлечь внимание окружающих к возможным проблемам общественно-политического характера по факту распределения бюджетных средств». Суд расценил пикет как публичное мероприятие, проведенное без согласования с властями города.

Так называемый «координатор» акции признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Октябрьский районный суд оштрафовал обоих активистов на 20 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.