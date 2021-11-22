В Петербурге «Теплосеть» поднимет температуру в батареях из-за приближения холодов

По прогнозам синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни ожидается похолодание с +2 градусов до -4. Температура воздуха будет снижаться до 25 ноября.

В «Теплосетях» объяснили, что быстро изменить режимы отопления в квартирах невозможно. Это может привести к увеличению нагрузки на трубы, и, как следствие, спровоцировать многочисленные коммунальные поломки. Поэтому повышение или понижение температур проводят постепенно и заранее.

«Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы», — рекомендовали в компании.

Напомним, по прогнозу синоптиков погодного центра «Фобос», Северо-Запад в начале недели окажется в области антициклона — поэтому небольшой снег возможен только местами. При этом будет холодно — даже на юго-западе днем столбики термометров не поднимутся выше 0…-5 градусов.

А во второй половине недели новый циклон принесет сюда очередную порцию осадков и атлантического тепла, так что дневная температура повысится до -1…+4 градусов.