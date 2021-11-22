РЖД разработает поезд, который будет разгоняться до 360 км/ч. Он будет курсировать по ВМС между Москвой и Петербургом

«Мы совместно с российским партнером разрабатываем новый продукт. Им как раз является высокоскоростной поезд, который будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 км/ч. Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете», — рассказал Либеров.

Он также подчеркнул, что компании недавно подписали соглашение, и теперь проходит работа по поиску поставщиков. Отмечается, что поезд будут собирать на заводе «Уральские локомотивы».

Напомним, правительство не отказывалось от строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», он будет реализован в два этапа. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ранее о том, что проект новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург» могут отложить или вовсе отменить, писал «Коммерсантъ». В конце октября в правительстве обсуждали финансовый план РЖД на 2022-2024 годы. Строительство ВСМ просили вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Петербург» подготовят в 2022 году. Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД. Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».