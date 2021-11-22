Надолго ли в Петербург пришли холода? Отвечают синоптики

По прогнозу синоптиков погодного центра «Фобос», Северо-Запад в начале недели окажется в области антициклона — поэтому небольшой снег возможен только местами. При этом будет холодно — даже на юго-западе днем столбики термометров не поднимутся выше 0…-5 градусов.

А во второй половине недели новый циклон принесет сюда очередную порцию осадков и атлантического тепла, так что дневная температура повысится до -1…+4 градусов. «В Санкт-Петербурге в понедельник-вторник без существенных осадков, днем 0…-3 градуса. Со среды под влиянием циклона погода испортится, а показания термометров повысятся до +1…+4 градусов», — отметили синоптики.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 23 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода — ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. В ночное время суток -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах гололедица.

В среду, 24 ноября, в Петербурге ночью снег, днем небольшой, местами умеренный снег с дождем. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега, на дорогах сложная обстановка, днем в прибрежных районах ожидается усиление ветра. Температура воздуха в ночное время суток -2…+4 градуса, днем +2…+4.

В четверг, 25 ноября, ночью небольшие осадки в воде снега и мокрого снега, днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью слабый, днем умеренный — в прибрежных районах местами порывы до сильного. В ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем теплее — от 3 до 5 со знаком «плюс». Обстановка на дорогах будет по-прежнему сложная.