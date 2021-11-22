Видео дня: в Петербурге неизвестный прошелся по канату через реку Охту

Петербуржцы 21 ноября увидели импровизированное шоу. Неизвестный пытался перебраться по тонкому канату, натянутому через реку Охту. Видео с необычным представлением выложили в Instagram ЖК «ЗимаЛето».
Местные жители также обратили внимание, что канатоходец был совсем не экипирован для подобных экстремальных действий: мужчина был в распахнутой куртке, простой обуви и без страховки.
Эквилибристу почти удалось преодолеть препятствие, он не удержался, и свалился уже на мосту. А к этому времени спортсмена на суде ждали экстренные службы: спасатели, реанимация и полиция. Позднее мужчина смотал трос и ушел. По словам очевидцев, мужчину не задержали, сообщал 78.ru.
Напомним, вечером 24 ноября в центре города загадочный экстремал устроил «показательные выступления». Мужчина натянул трос между ограждениями на канале Грибоедова недалеко от Невского проспекта и совершил опасную прогулку.
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