Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге упало до минимума четвертой волны

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 22 ноября на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6 765 человек, за сутки поступили 277, выписались 128. В реанимациях 680 петербуржцев, 359 подключены к ИВЛ.

Во временном госпитале «Ленэкспо» находятся 290 человек, в пансионате «Заря» — 518. Амбулаторное лечение проходят 35 982 петербуржца, 35 388 получают бесплатную лекарственную терапию на дому. В обсервацию (пансионат «Балтиец») помещены 38 человек, 3 581 — на карантине.

Всего в городе открыты 177 пунктов вакцинации от коронавируса. 1 997 840 горожан привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), за сутки — 9 017. Закончили цикл вакцинации 2 108 890 петербуржцев, только за минувшее воскресенье — 8 515. Запас вакцины от COVID-19 в городе — 763 469 доз.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге — 0,87. С заболевшими работают в 18 стационарах, 15 из которых городские, 3 — федеральные. Всего развернуто 8 888 коек. Свободный коечный фонд составляет 49,79%.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 366 тысяч, в Москве — 1 миллион 921 тысячу, в Петербурге — 773 тысячи, в мире — 257 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».