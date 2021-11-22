Петербуржец, задержанный по делу о ДТП на «Сотравале», признался в людоедстве. Из багажника его машины выпал труп

Авария произошла 20 ноября около четырех часов утра на 24-километре трассы А-121 «Сортавала». Из-за скользкой дороги водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. На месте было обнаружено тело неизвестного мужчины. По повреждениям на теле сотрудники полиции выяснили, что было совершено убийство.

«Все трое злоумышленников покинули место происшествия, однако позже были задержаны сотрудниками уголовного розыска, после чего были переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. Сотрудники регионального управления угрозыска по горячим следам раскрыли это преступление и задержали подозреваемых», — сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как пишет 47news, петербуржец Егор Комаров, задержанный по делу о ДТП, признался в убийстве человека, чей труп выпал из багажника во время аварии. «Я, вообще, люблю убивать людей. Того, в Сосновке я, кстати, зря убил. Он невкусный оказался», — заявил мужчина в ходе допроса. Убийство в Сосновке, по данным издания, произошло в сентябре 2020 года — тогда Комаров вышел на охоту в парк, подкараулил и зарезал прохожего, после чего отрезал часть его тела, чтобы сварить из нее суп. Сам труп он спрятал в трубе. В багажнике же находилось другое тело.

По данным полиции, которые приводит ТАСС, один из участников аварии — 26-летний уроженец Луганской области. 19 ноября 2021 года в Калининском районе его избили. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на помощь он позвал своего 23-летнего знакомого, чтобы отомстить обидчикам. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения. После чего решили избавиться от тела, отвезя его в лес.