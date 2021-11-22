Как говорят в «Ночлежке», лучше всего приносить жетоны прямиком в приют на Боровой, 112Б — их можно передать дежурному в любой день недели с 10:00 до 22:00. Тем, кто не может доехать до приюта, можно воспользоваться специальной копилкой. Они расположены в различных заведениях по всему Петербургу — найти копилку неподалеку от дома или работы можно по ссылке.

«[Жетоны] нужны всегда, а особенно сейчас, когда наступил сезон холодов. Дело в том, что, имея запас жетонов, мы можем помогать людям, которым не хватило места в Ночном приюте, добраться до Пункта обогрева и провести ночь там, в тепле и безопасности. Жетонов нужно очень много — впереди целая зима, к тому же, соцработники выдают жетоны людям, которые приходят к нам на консультацию и не имеют возможности добраться обратно на метро», — говорят в «Ночлежке».

Напомним, в октябре благотворительная организация «Ночлежка» начала новый сезон отапливаемых палаток, в которых любой человек может переночевать. Первый пункт обогрева открылся на Васильевском острове, еще один — у станции метро «Площадь Мужества».