«Легкие морозцы»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена периферий антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса, по области -1…-6. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. «Санкт-Петербург: легкие морозцы», — резюмировал Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 23 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода — ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. В ночное время суток -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах гололедица.

В среду, 24 ноября, в Петербурге прогнозируется облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет снег, мокрый снег, днем ожидается небольшой дождь. Ветер в темное время суток и в первой половине дня с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, нем +1…+3. Ночью на дорогах сложная обстановка.