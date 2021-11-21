В сквере у «Ленполиграфмаша» на набережной реки Карповки появилось новое общественное пространство. Вот как оно выглядит

По данным районной администрации, в ходе благоустройства отремонтировали газон, часть асфальтового покрытия заменили на тротуарную плитку, а также установили новые опоры наружного освещения. «Скверу придали современный вид и превратили в молодежное общественное пространство», — говорится в сообщении.

В сквере установили светильники, символизирующие времена года. Также на территории пространства появились скамейки с подсветкой в виде клавишных музыкальных инструментов. Планируется, что все световые композиции станут интерактивными: ими можно будет управлять с помощью приложения. Сейчас специалисты настраивают эту функцию.