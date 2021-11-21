Бизнес предупредил Смольный о возможных забастовках на заводах в связи с требованием о вакцинации персонала

Согласно требованию Роспотребнадзора, предприятия сферы промышленности обязаны к 15 января вакцинировать 80% сотрудников, в том числе и переболевших COVID-19. При этом врачи отказываются вакцинировать последних. Тем не менее работодатели должны отстранить от работы тех, кто не сделал прививку от коронавируса. В связи с этим бизнес просит получить от властей или разъяснения, или изменения в постановлении, чтобы переболевшим не нужно было вакцинироваться и работодателям не выписывали штрафы. Профсоюзы также предупредили, что из-за отстранения рабочих без заработной платы могут вспыхнуть забастовки.

Предприятиям, которые не смогут отчитаться о вакцинации 80% штата, грозит привлечение по статье 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток), следует из методички Смольного.

Также Роспотребнадзор может привлечь по статье 6.3, часть 2 КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. руб. или приостановлением деятельности до 90 суток. Со стороны Государственной инспекции труда — привлечение по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 70 тыс. руб.).